Buchautor

Antoni Dudek

Antoni Kazimierz Dudek, geboren 1966 in Krakau, ist ein polnischer Politikwissenschaftler , Historiker und Journalist, Professor für Geisteswissenschaften , Mitglied des Rates des Instituts für nationales Gedenken (2010-2016) und ordentlicher Professor an der Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität in Krakau Warschau .