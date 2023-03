Buchautor

Anselm Jappe

Anselm Jappe, geboren 1962 in Bonn, studierte in Rom und Paris Philosophie. Er unterrichtet Ästhetik an der Kunsthochschule Rom. Er hat sich mit Guy Debord und den Situationisten und der Kritik am Kapitalismus beschäftigt, vor allem in den Zeitschriften Krisis und Exit!.