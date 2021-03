Buchautor

Annette Rümmele

Annette Rümmele, geboren 1957 in Würzburg, ist Diplompsychologin und lehrte an Universitäten in Tübingen, Bern, Würzburg u.a. mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Seit 1995 arbeitet sie mit KrankenpflegeschülerInnen, SeniorInnen und entwicklungseingeschränkten Menschen. Seit 2014 veröffentlicht sie selbst Lyrik und Prosa.