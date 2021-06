Buchautor

Annalena Baerbock

Annalena Baerbock, geboren 1980 in Hannover, studierte Politikwissenschaft und öffentliches Recht an der Universität Hamburg sowie Völkerrecht an der London School of Economics. Seit 2018 ist sie gemeinsam mit Robert Habeck Parteivorsitzende der Grünen und seit April 2021 die erste Kanzlerkandidatin der Partei.