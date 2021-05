Buchautor

Anna Pavlovna Nerkagi

Anna Pavlovna Nerkagi, 1952 auf der Halbinsel Yamal in Westsibirien geboren, gehört zur extremen Minderheit der noch heute als Rentierzüchter nomadisch lebenden Nenzen. Im Alter von sechs Jahren wurde sie druch die sowjetischen Behörden von ihren Eltern getrennt, um in einem Internat zu leben und eine schulische Ausbildung zu erhalten. 1974 absolvierte sie das Geologische Institut der Technischen Universität Tjumen. Nerkagi debütierte 1977 als Schriftstellerin mit der autobiografischen Erzählung "Aniko des Nogo-Clans". 1980 verließ sie Tjumen und kehrte in die Yamal-Tundra zur nomadischen Lebensweise zurück, 1990 gründete sie die Tundra-Schule für Nenzen-Kinder.