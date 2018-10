Buchautor

Angela Nagle

Angela Nagle, geboren 1984, schreibt für die Zeitschriften The Atlantic, Jacobin und The Baffler. Die LA Review of Books zählt sie zu "den wichtigsten Vertreter_innen einer neuen Generation linker Autor_innen und Denker_innen, die sich von intellektuellem Konformismus unabhängig erklärt hat". Angela Nagle kommt aus Irland und lebt in New York.