Buchautor

Aksel Sandemose

Aksel Sandemose, geboren 1899 in Nykøbing Mors; gestorben 1965 in Kopenhagen, war ein dänisch-norwegischer Schriftsteller und Entwickler des Jantegesetzes. Sein Geburtsname war Axel Nielsen. 1921 nahm er den Namen Aksel Sandemose an. Nach Vollendung seiner Schulpflicht fuhr er lange Jahre zur See. Später arbeitete er als Lehrer und Journalist. Ab 1929 lebte Sandemose in Norwegen und schrieb ab spätestens 1931 in norwegischer Sprache (Riksmål). Er gilt als Begründer des modernen skandinavischen Romans. Sein Frühwerk wurde stark von Joseph Conrad und Jack London beeinflusst. In den Kriegsjahren 1941 bis 1945 lebte Sandemose im schwedischen Exil.