Buchautor

Adam Andrusier

Adam Andrusier, geboren 1974, ist Autor und Autographenhändler, studierte Musik am King's College in Cambridge und Kreatives Schreiben an der University of East Anglia. Seine Leidenschaft für das Sammeln von und Handeln mit Autogrammen ist die Grundlage sein Romandebüts und inspirierte Zadie Smiths Roman Der Autogrammhändler. Er lebt mit Frau und Kind in London.