Buchautor

Abdullah Al-Sayed

Abdullah Al-Sayed (Name geändert), geboren 1999, stammt aus Ar-Raqqa in Syrien. Im Sommer 2015 flieht er vor dem Krieg in seiner Heimat - als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling. Mit Hilfe von Schleusern schafft er es über die Türkei, Griechenland und den Balkan schließlich nach Deutschland. Zunächst lebt er in einem Jugendheim in Westdeutschland. Er holte sein Abitur nach.