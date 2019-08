Monika Rinck

Monika Rinck, geboren 1969 in Zweibrücken, studierte Religionswissenschaft, Geschichte und Vergleichenden Literaturwissenschaft in Bochum, Berlin und Yale. Rinck lebt als Autorin in Berlin. Sie veröffentlichte Essays, Prosa und Gedichte in Zeitschriften und Anthologien. Ihre Arbeit wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.