Aktualisiert

+

+

." (11:30 Uhr bb ) - Morgen ist wieder UNESCO-Welttag des Buches. Seit 1995 gibt es den Feiertag für das Lesen und der Börsenverein beteiligt sich mit der Schüleraktion "Ich schenk dir eine Geschichte", einer Lese-Reise durch den Buchhandel und vielen anderen Aktionen. Warum der Welttag des Buches noch längst nicht veraltet ist, erklärt Kaspar Pflaum, Leitung Leseförderung im Börsenverein. nzz ) - Verlage und Buchhändler stehen vor schwierigen Zeiten. Sie müssen mit immer weniger Buchkäufern rechnen. Aber die Zeiten waren fürs Buchgeschäft schon immer schwierig. Und Verleger sind von Natur aus unverbesserliche Optimisten.(faz) - Wer Paluten ist, braucht man Kindern und Jugendlichen nicht zu erklären. Wie aber kommt das Buch des YouTubers an die Spitze der Beststellerliste? Über eine schwierige Zielgruppe, Leute, die sie besonders gut kennen, und eine gute Idee. faz ) - Weit oben auf den Bestsellerlisten steht derzeit der Roman eines Autors, der keinen großen Verlag hat, dafür ein Millionenpublikum im Netz. Der Youtuber Paluten zeigt der Buchbranche neue Wege auf. Von Tilman Spreckelsen nzz ) - Sie heissen "Sensitivity Readers" und klopfen literarische Texte auf Vorurteile und Klischees ab. Eine neue Zensorengarde - oder nur Fachlektoren für eine veränderte Gesellschaft? Adrian Daub hat nachgefragt. hei ) - Die Videoplattform bekommt ihr Werbeproblem nicht unter Kontrolle: Immer noch erscheinen Anzeigen seriöser Unternehmen wie Adidas, Amazon und Netflix vor Clips mit rassistischem oder antisemitischem Inhalt. wiwo ) - Viele Menschen hängen Verschwörungstheorien an. Und einige verdienen sehr viel Geld damit. Warum das so ist - und wie das Geschäft funktioniert, erklärt der Amerikanist Michael Butter. nt ) - Am Nationaltheater Mannheim liest Sebastian Schug Tschechow komödiantisch nt ) - Am Theater Luzern inszeniert Sophia Bodamer Elfriede Jelinek als Kooperation mit dem Fumetto Comicfestival multimedial nt ) - Katharina Kummers Überschreibung des Films von Rudolf Thome im Theater Augsbur nt ) Am Berliner Ensemble macht Michael Thalheimer uralteGeschlechter-Hierarchien klar nt ) Wibke Schütt inszeniert die deutschsprachige Erstaufführung des Stücks der serbischen Autorin Iva Brdar in Stuttgart mit bissigem Witzund Talent fürs Surreale nt ) Jan Neumann hangelt sich am Grillotheater Essen bieder an Luchino Viscontis Film entlang und verpasst damit eine Chance nt ) Wolfgang Bauers Parodie auf das alpenländische Volkss tück hatChristian Stückl am Wiener Akademietheater uraufgeführt nt ) In Konstanz vergröbert Serdar Somuncu George Taboris Hitler-Satire nt ) Der Heidelberger Stückemarkt 2018 eröffnet mit der Uraufführung desletztjährigen Gewinnerstücks von Maryam Zaree nt ) - Interview mit Thalia Theater-Intendant Joachim Lux zu seiner Ankündigung, dem Ensemble mehrMitbestimmung in künstlerischen Fragen zu gewähren: dlfk ) - Plädoyer für den Nationalstaat und gleichzeitig Absage an den "pöbelnden Muffhaufen, der Ressentiments schürt": In ihrem neuen Buch grenzt sich Thea Dorn gegenüber Rechten gleichermaßen ab wie gegenüber denen, die Deutschlands Identität allein im "Nie wieder" sehen. -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlfk ) - Mit dem Szenario des untergehenden Abendlandes hat Oswald Spengler ein Deutungs-Motiv in die Welt gesetzt, das seither immer wieder aufgegriffen wurde - aktuell von der Neuen Rechten. Wir fragen den österreichischen Philosophen Peter Strasser, was sich hinter der Spenglerschen Idee verbirgt. dlfk ) - In der angelsächsischen Welt ist die Popularität des vor 100 Jahren verstorbenen Schriftstellers Henry James ungebrochen, während er in Deutschland vorübergehend ein wenig in Vergessenheit geraten war. Laurence Sterne: Werkausgabe" ( Klappentext dlfk ) - In "Shandy Hall", einem windschiefen mittelalterlichen Haus auf dem englischen Land, schrieb der Pfarrer Laurence Sterne gleich mehrere Bestseller - echte Überraschungshits, die die Menschen noch immer inspirieren. Heute ist das Haus ein Museum - oder so etwas in der Art. - s. a. Hans von Trothas Buch