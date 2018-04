." ( dwdl ) - Die IVW-Bilanz ist wieder überwiegend tiefrot, "Bild"/"Fußball-Bild" verlieren in Einzelverkauf und Abo über zwölf Prozent an Auflage, der "Spiegel" ist mit einem Minus von fast 9 Prozent unter Druck, der "Stern" fällt noch stärker. Für den "Focus" fielen die Zahlen besser aus. dwl ) Für alle, denen der grobe Überblick nicht reicht: DWDL.de zeigt die IVW-Auflagen sowie Gewinne und Verluste von mehr als 300 Zeitungen und Zeitschriften - und was davon übrig bleibt, wenn man nur die "harten Auflagenkategorien" betrachtet hei ) - In der Verhandlung in Karlsruhe konnte die Kölner Firma Eyeo einen Sieg auf ganzer Linie verbuchen. Kläger Axel Springer kündigt unterdessen Verfassungsbeschwerde und weitere Klagen an. dlfk ) - Der Bundesgerichtshof hat heute darüber verhandelt, ob eine Firma ihren Werbeblocker für Webseiten weiterhin Kunden zur Verfügung stellen darf. Geklagt hatte der Verlagskonzern Axel Springer, doch "Eyeo wurde auf ganzer Linie Recht gegeben", sagt unser Experte Falk Steiner. Dem Geiste nach sollen auch Facebook-Nutzerinnen außerhalb der EU künftig von den europäischen Datenschutzregeln profitieren, hieß es bislang aus dem Unternehmen. Doch um sicherzustellen, dass sie sich dabei nicht auf die gleichen Rechte und Klagebefugnisse wie Menschen in der EU berufen können, ändert Facebook nun ihre Nutzungsverträge. Die vor zehn Jahren gegründete französische Online-Zeitung "Mediapart" sorgt regelmäßig mit Enthüllungsgeschichten für Schlagzeilen - auch über Frankreichs Grenzen hinaus. "Mediapart" ist der lebende Beweis, dass Leser bereit sind, für hochwertige Online-Nachrichten zu zahlen. Der Rechtspopulist Christoph Blocher verkauft die. Der Tamedia-Konzern baut damit seine Vormachtstellung aus. Bis morgen sollen die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten den Ländern weitere Vorschläge zu ihren Sparprogrammen, der sogenannten Strukturreform, vorlegen. Beim Treffen der ARD-Intendanten machte der Vorsitzende Ulrich Wilhelm klar, dass die ARD zwar sparen wolle - aber ohne neue Reform. Dass die ARD sparen muss (und bis zu einem bestimmten Grad auch will) ist mittlerweile unstrittig. Die Frage ist nur: wieviel und braucht es trotzdem eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags? Der ARD-Vorsitzende und BR-Intendant Ulrich Wilhelm gibt sich zuversichtlich, dass es zu einer Erhöhung kommen wird. Das würden letztlich auch die Bundesländer so sehen. Ab Sommer rührt die ARD zudem die Werbetrommel in eigener Sache. Wo die Bourgeoisie regiert, gebe es kein Band mehr zwischen Mensch und Mensch und es herrsche das nackte Interesse an gefühlloser, barer Zahlung, heißt es in Marx' Kommunistischem Manifest. Der Publizist Matthias Greffrath blickt auf diese "ursprüngliche Akkumulation". Am 5. Mai jährt sich der Geburtstag von Karl Marx zum 200. Mal - was uns vor erhebliche Probleme stellt. Was schenkt man einem wie ihm? Klaus Pokatzky hat da eine Idee, die funktionieren könnte - oder auch nicht. Die Krise der Schwedischen Akademie sind die letzten albernen Zuckungen einer Institution, die sich längst selbst überlebt hat. Die Frage ist: Weiss sie das auch? Die Schwedische Akademie, die den Literaturnobelpreis verleiht, hat mit den jüngsten Vorwürfen massiv an Ansehen und Respekt verloren. Die ehrwürdige Institution aber hatte in ihrer Geschichte wiederholt für Skandale und Aufruhr gesorgt. Deutschlandfunk Kultur - Literatur: Die Erzählungen des Emmanuel Bove. Einst von Rainer Maria Rilke und Thomas Mann gerühmt, dann vergessen, spät wiederentdeckt - vor 120 Jahren wurde Emmanuel Bove geboren. Er sprach, nach seiner Biografie gefragt, von einer "Scham, welche mich daran hindert, von mir selbst zu reden". Schon mit seinem ersten Roman 'Meine Freunde' gelang Emmanuel Bove, der 1898 als Sohn eines mittellosen russischen Emigranten und eines luxemburgischen Dienstmädchens in Paris geboren wurde, der literarische Durchbruch - ein Meisterwerk, das einen ganz eigenen Ton anschlägt und keinem Vorbild, keiner literarischen Richtung zugeordnet werden kann. Bove galt als Star, wurde nach seinem Tod 1945 vergessen und erst Ende der 1970er-Jahre in Frankreich wiederentdeckt. Peter Handke übersetzte seine Bücher ins Deutsche. Ein Land von Juden für Juden aus aller Welt wollte David Ben-Gurion 1948 erschaffen und damit Theodor Herzls zionistische Vision Wirklichkeit werden lassen. Seit der Gründung des Staates hat sich Israel von einer Pioniergesellschaft, die die Wüste besiegt hat, zu einer wirtschaftlich erfolgreichen Nation entwickelt. Doch politisch betrachtet ist das gelobte Land auch 70 Jahre nach der Gründung des Staates ein Pulverfass. Seit Ende März 2018 fordern rund fünf Millionen Palästinenser an Israels Grenze zu Gaza ihr Recht auf Rückkehr. Rückkehr in jene Gebiete, die heute Teil des israelischen Territoriums sind. Ausgelöst wurden die aktuellen Massenproteste durch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die US-amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Denn beide Seiten beanspruchen die heilige Stadt als ihre Hauptstadt. Am Tag des 70-jährigen Jubiläums Israels scheint der Konflikt ungelöster denn je. Über Gegensätze in der israelischen Gesellschaft: Der preisgekrönte Roman "Wir sehen uns am Meer" von der israelischen Autorin Dorit Rabinyan ist vom Bildungsministerium aus dem Lehrplan israelischer Gymnasien entfernt worden. Es beschreibt die intime Beziehung einer jüdischen Israelin zu einem palästinensischen Muslim. Diese Handlung könnte von "weiten Teilen der Bevölkerung als eine Bedrohung der separaten Identität empfunden werden", lautete die Begründung. Jugendliche hätten nicht genug Überblick, um die "Erhaltung der national-ethischen Identität" ihres Volkes in Betracht zu ziehen und die wirkliche Bedeutung von gemischten Eltern zu erkennen". Liberale Iraelis sind empört. Die Kontroverse machte das Buch zum Bestseller. Wir sprechen mit Rabinyan über ihr Buch und das Erstarken der konservativen Kräfte in ihrem Heimatland. Wie lässt sich die von Spannungen durchzogene israelische Gesellschaft beschreiben? Der Soziologe Natan Sznaider erzählt in seinem Buch "Gesellschaften in Israel" in zehn Szenen von der Widersprüchlichkeit der ethnischen und sozialen Gruppen in Israel und warum ihr Zusammenleben dennoch so gut funktioniert. Wir begeben uns mit Sznaider an den Ort, an dem der frühere israelische Premierminister Jitzchak Rabin ermordet wurde und treffen Daphni Leef, die 2011 die Studentenproteste in Israel initiierte. "Nie wieder zurück nach Deutschland." Das schworen sich deutsch-jüdische Holocaust-Überlebende und deren Nachfahren einst. Heute, 70 Jahre nach dem Ende des Hitler-Faschismus, scheint dieser Leitsatz nicht mehr zu gelten. Junge Israelis erklären Berlin zu ihrem Sehnsuchtsort. Gar von einem "neuen Exodus" aus dem gelobten Land in die deutsche Hauptstadt ist derzeit die Rede. Und dies vor dem Hintergrund vermehrter offen antisemitischer Überfälle und Übergriffe in den letzten Monaten. Wie viele junge Israelis es derzeit nach Berlin zieht, ist schwer zu sagen. Schätzungen gehen von etwa 20.000 Israelis aus, die derzeit in der Hauptstadt leben. Was zieht sie hierhin? Laurence Sterne: Werkausgabe. In "Shandy Hall", einem windschiefen mittelalterlichen Haus auf dem englischen Land, schrieb der Pfarrer Laurence Sterne gleich mehrere Bestseller - echte Überraschungshits, die die Menschen noch immer inspirieren. Heute ist das Haus ein Museum - oder so etwas in der Art.