Carl Hanser Verlag, München 2024

ISBN 9783446279353, Kartoniert, 288 Seiten, 23,00 EUR



Ulrike Wasel, Klaus Timmermann. Eine Sommernacht 1985: In einem Vorort von New York steigen drei betrunkene Teenager in ein Auto - und nichts ist mehr wie zuvor. Die Geschwister Sarah und Theo zerbrechen…