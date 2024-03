Rowohlt Verlag, Hamburg 2024

ISBN 9783498003616, Gebunden, 512 Seiten, 26,00 EUR



"Ich habe gesehen. Das Ich ist ein Zeuge. Es spricht, und doch hat es keine Sprache." So beschreibt Ronya Othmann in ihrem neuen Roman den Vorgang des Erzählens. Sie will eine Form finden für das Unaussprechliche,…

6 Notizen