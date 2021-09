Rotpunktverlag, Zürich 2021

ISBN 9783858699381, Broschiert, 192 Seiten, 22,00 EUR



In der Kunstsammlung des Waffenfabrikanten Emil G. Bührle ist die kriegerische Geschichte des 20. Jahrhunderts gespeichert. Kriegsmaterialexporte an NS-Deutschland und in die Hotspots des Kalten Kriegs…