Suhrkamp Verlag, Berlin 2019

ISBN 9783518428627, Gebunden, 166 Seiten, 20,00 EUR



Am Ende dieses Romans ist der Erzähler Andreas 28 Jahre alt und studiert in Frankfurt am Main, wo er sich unter anderem mit Wahrheitstheorien auseinandersetzt. Andreas Maier erzählt, wie es gerade die…