Aus dem Amerikanischen von Kristian Lutze und Pauline Kurbasik. Kein Wasser. Nicht heute. Nicht morgen. Vielleicht nie mehr. Niemand glaubte, dass es so weit kommen würde. Doch als Alyssa an einem heißen…

Cecilie Dressler Verlag, Hamburg 2019

ISBN 9783791501000, Kartoniert, 384 Seiten, 19,00 EUR



Aus dem Englischen von Birgit Salzmann. Was zählt, wenn die Welt am Abgrund steht? Verändern Klimawandel und Flucht unsere Menschlichkeit? Die 14-jährige Mhairi lebt in einer Welt, in der es zu viele…