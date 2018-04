Aus dem Englischen von Eva Bonné. Sie lässt alles hinter sich - Freund, Job, Karriere - und zieht in ein kleines irisches Küstendorf. Claire-Louise Bennett zeichnet das Porträt einer jungen Frau, die…

Nachdem eine Party-Nacht in der Notaufnahme endet, stellt Schröders Schwester ihn vor die Wahl: "Entweder Therapie, oder ich sags Mama." So findet er sich auf der Couch der Kette rauchenden Psychologin…

Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern?.

Matthes und Seitz Berlin, Berlin 2018

ISBN 9783957575302, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR



Das, was wir mit der Chiffre "1968" bezeichnen, war eine grundlegende Kulturrevolution, die spätestens am 2. Juni 1967 mit der Erschießung Benno Ohnesorgs begann und erst in den späten Siebzigerjahren…