Zang Di

Zang Di ist der Künstlername des Philologen, Literaturwissenschaftlers und Lyrikers Zang Li. Zang Di wurde 1964 in Beijing geboren. Als Dozent für chinesische Literatur an der Universität Beijing hat er bereits mehrere Generationen junger Lyriker*innen gefördert, als Kritiker, Essayist und Herausgeber zahlreicher Anthologien und Übersetzungen prägt er den literarischen Diskurs in China. Seine bisher elf Gedichtbände wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und unter anderem ins Englische, Spanische und Niederländische übersetzt.