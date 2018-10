Buchautor

Ying Chang Compestine

Ying Chang Compestine, geboren 1963 in Wuhan, Hubei, ist eine chinesisch-amerikanische Autorin und Dozentin. Sie hat englische und amerikanische Literatur sowie Soziologie studiert und sowohl in den USA als auch in China unterrichtet. Ihr Buch "Revolution ist keine Dinnerparty" basiert auf ihrem Leben in China. Inzwischen hat sie mehr als zwanzig Bücher geschrieben.