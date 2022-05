Buchautor

Yade Yasemin Önder

Yade Yasemin Önder, 1985 in Wiesbaden geboren, studierte Deutsche Literatur-und Sozialwissenschaften in Berlin und Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig mit Aufenthalt an der UdK im Studiengang Szenisches Schreiben. Ihr Stück Kartonage ist einer der drei ausgewählten Texte der Autorentheatertage 2017 und wurde am Burgtheater Wien in Koproduktion mit dem Deutschen Theater uraufgeführt. 2018 war sie Gewinnerin des open mike in der Kategorie Prosa.