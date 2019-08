Buchautor

Wolfgang Schiffer

Wolfgang Schiffer, geboren 1946 in Nettetal-Lobberich, studierte Philosophie, Literatur und Theaterwissenschaften in Köln. Ehemaliger Leiter der Programmgruppe Hörspiel und Feature im WDR, Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber, Mitglied des Redaktionsbeirates der horen bis 2011. Schiffer lebt in Köln.