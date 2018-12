Buchautor

Wolfgang Picken

Wolfgang Picken hat in Bonn, Rom und Köln katholische Theologie, Philosophie sowie Politik- und Sozialwissenschaften studiert. Daneben war er als Journalist tätig, unter anderem bei Radio Vatikan. Nach seiner Priesterweihe im Jahr 1993 war Picken zunächst Kaplan in Bergisch Gladbach. Während seiner Promotionszeit war er Subsidiar am Bonner Münster. Im Jahr 2004 schloss er seine Doktorarbeit ab und wurde Pfarrer der Kirchengemeinden St. Andreas und Evergislus in Bad Godesberg.