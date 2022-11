Buchautor

William Beckford

William Thomas Beckford, 1760 in Fonthill in Wiltshire geboren, entstammte einer vermögenden Familie. Sein Vater war Lord Mayor of London, seine Mutter eine direkte Nachfahrin von Maria Stuart. Reisen und Studien führten ihn mehrmals durch Europa. Er wurde bekannt als Exzentriker, Schriftsteller und Baumeister. Beckford starb 1844 in Lansdowne bei Bath.