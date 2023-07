Buchautor

Wiebke Elzel

Wiebke Elzel studierte künstlerische Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, Diplom 2006 bei Prof. Timm Rautert, Meisterschülerstudium von 2007-2009 bei Prof. Peter Piller, ebenfalls an der HGB Leipzig.Von 2012-2018 lehrte sie künstlerische Fotografie an der Kunsthochschule für Medien Köln. Seit 2007 lebt Wiebke Elzel als freiberufliche Künstlerin in Berlin.