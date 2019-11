Buchautor

Werner Boldt

Werner Boldt, 1935 geboren, ist emeritierter Professor für Geschichte und ihre Didaktik an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, Mitbegründer der Zeitschrift "Geschichtsdidaktik" sowie Mitarbeiter an der Gedenkstätte "Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager" in Papenburg.