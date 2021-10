Buchautor

Walter Benn Michaels

Walter Benn Michaels, geboren 1948, ist ein US-amerikanischer Literaturtheoretiker. Er ist durch die Bücher Our America: Nativism, Modernism and Pluralism (1995) und The Shape of the Signifier: 1967 to the End of History (2004) bekannt geworden. Aus Michaels Arbeiten sind Argumente und Fragen zu einer Anzahl von Themen hervorgegangen, die für die Literaturwissenschaft von zentraler Bedeutung sind: Probleme der Kultur und Rasse, persönliche und nationale Identität, der Unterschied zwischen Erinnerung und Geschichte, Uneinigkeit und Unterschiedlichkeit und Bedeutung und Absicht in Interpretationen.