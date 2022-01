Buchautor

Vivien Goldman

Vivien Goldman, 1954 in London geboren, war Mitgründerin der Post-Punk-Band The Flying Lizards und arbeitete u. a. als Musikjournalistin, Dokumentarfilmerin und Songwriterin, z. B. für Massive Attack. Heute lehrt sie an der New York University zu Punk, Afrobeat und Reggae und ist Autorin zahlreicher Bücher zur Musikgeschichte, unter anderem über Bob Marley, Kid Creole und Afrobeat.