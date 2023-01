Buchautor

Viktor Funk

Viktor Funk, 1978 in der Sowjetunion in Kasachstan geboren, kam als Elfjähriger 1990 nach Deutschland. Er studierte später in Hannover Geschichte, Politik und Soziologie. Funk arbeitet als Politikredakteur bei der Frankfurter Rundschau. Sein erster Roman "Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich" erschien 2017. Er lebt in Frankfurt am Main.