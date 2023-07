Buchautor

Tommi Parrish

Tommi Parrish, geboren 1989 in Melbourne, macht Cartoons und Malerei. Aufgewachsen in Australien, lebt Tommi heute im Westen von Massachusetts. Sein Erstlingswerk "The Lie and How We Told It" wurde mit dem Lambda Literary Award 2019 für die beste LGBTQ-Graphic-Novel ausgezeichnet, war für den Ignatz Award nominiert, wurde in vielen Best-of-Listen 2018 aufgeführt und weltweit in elf Sprachen übersetzt.