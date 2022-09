Moritz Verlag, Frankfurt am Main 2022

ISBN 9783895654305, Gebunden, 40 Seiten, 18.00 EUR

Aus dem Englischen von Jörg Mühle. Die größte Sehnsucht des Königspaars? Ein Kind! Ihr Wunsch geht in Form eines Holzroboters und einer verzauberten Prinzessin gleich doppelt in Erfüllung. So weit, so…