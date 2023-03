Buchautor

Tobias Robert Klein

Tobias Robert Klein studierte Musikwissenschaft, Afrikanistik und Informatik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Anschließend war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Otto von Guericke Universität Magdeburg, am Berliner Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (ZfL) tätig und der Humboldt Universität. Seine Forschungsinteressen, Projekte und Publikationen (z.B. mit Arbeiten zum Musiktheater, Mozart, Wagner, Zemlinsky, Steve Reich, Walter Benjamin oder Carl Dahlhaus; nigerianischer und ghanaischer Literatur, der postkolonialen Musikgeschichte Ghanas und musikalischen Ausdrucksgebärden und Emotionen) gelten zu gleichen Teilen der (west)europäischen und (west)afrikanischen Musik-, Wissens-, Literatur- und Kulturgeschichte.