Buchautor

Tobias Bleek

Tobias Bleek, geboren 1975 in Reutlingen, studierte Musikwissenschaft und Philosophie in Tübingen, Oxford und Berlin. Von 2003 bis 2005 war er Assistent am Musikwissenschaftlichen Seminar der Humboldt-Universität zu Berlin und wurde dort 2006 mit einer Studie zu György Kurtág promoviert. Seine Tätigkeit als Autor und Musikvermittler begann er 2002 bei den Berliner Philharmonikern. Auf Einladung von Prof. Franz Xaver Ohnesorg übernahm er 2007 die Leitung des Education-Programms des Klavier-Festivals Ruhr. In den letzten zwölf Jahren hat er gemeinsam mit dem britischen Musikvermittler Richard McNicol, Festivalpianisten, Künstlern und Pädagogen ein breit gefächertes Bildungs- und Förderprogramm entwickelt, das bereits vielfach ausgezeichnet wurde