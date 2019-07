Buchautor

Tobias Amslinger

Tobias Amslinger, geboren 1985, ist Autor, Übersetzer und Literaturwissenschaftler. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deutsche Literatur der HU Berlin und Doktorand im Suhrkamp-Forschungskolleg. Seit 2016 leitet er das Max Frisch-Archiv an der ETH-Bibliothek in Zürich.