Buchautor

Thomas Weigend

Thomas Weigend, geboren 1949 in Dresden, ist ein deutscher Rechtswissenschaftler. Nach seinem ersten juristischen Staatsexamen wurde Weigend zunächst Referent am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg im Breisgau. Im Jahr 1986 folgte er einem Ruf an die Universität zu Köln, an der er bis zu seiner Pensionierung 2016 den Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Strafrechtsvergleichung und Kriminologie bekleidete und das Institut für ausländisches und internationales Strafrecht geleitet hat. Weigend ist Mitherausgeber der Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW). Er war bis 2015 Leiter der Fachgruppe Strafrechtsvergleichung in der Gesellschaft für Rechtsvergleichung.