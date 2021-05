Buchautor

Thomas Klie

Thomas Klie, geboren 1955 in Hamburg, ist ein deutscher Rechtswissenschaftler. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der sozialen Gerontologie und Pflege, Zivilgesellschaft, Rechtstatsachenforschung. Er studierte Evangelische Theologie, Soziologie und Rechtswissenschaft an der Universität Hamburg. Seit 1988 ist er als Professor für Rechts- und Verwaltungswissenschaften an der Evangelischen Hochschule Freiburg tätig, wo er das Institut AGP Sozialforschung und das Kompetenzzentrum Zentrum für zivilgesellschaftliches Engagementmit einer Zweigstelle in Berlin leitet.