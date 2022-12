Buchautor

Thomas Clerc

Thomas Clerc, 1965 in Neuilly-sur-Seine geboren, ist Autor, Essayist und Dozent für Gegenwartsliteratur an der Universität Paris Nanterre. Nach der in Frankreich 2007 erschienenen minutiösen Erkundung seines Pariser Bezirks (Paris, musée du XXIe siècle, le dixième arrondissement) in der Tradition des Flaneurs, wendete er sich 2013 mit Interieur seinem privaten Lebensraum zu.