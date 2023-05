Buchautor

Theresa Pleitner

Theresa Pleitner, geboren 1991 in Stuttgart, studierte literarisches Schreiben und Psychologie in Heidelberg, Leipzig und Berlin. Sie arbeitete als Psychologin in einer Unterkunft für Geflüchtete sowie einer psychosomatischen Klinik und behandelt aktuell ambulant Patienten. Sie war Stipendiatin des Klagenfurter Literaturkurses und des Irseer Pegasus. "Über den Fluss" ist ihr erster Roman.