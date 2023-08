Buchautor

Theodore Papakostas

Theodore Papakostas, Geburtsjahr unbekannt, in Thessaloniki geboren und aufgewachsen, ist Archäologe. Er hat an Ausgrabungen in Griechenland und im Vereinigten Königreich teilgenommen und im Archäologischen Museum von Thessaloniki sowie im Archäologischen Dienst von Kilkis gearbeitet. Im Jahr 2017 schloss er seine Promotion in Klassischer Archäologie an der Aristoteles-Universität Thessaloniki ab. Er gründete "Archaeostoryteller", Online-Instagram-Geschichten über Geschichte, in denen er sein Wissen über die Antike auf unkomplizierte, unmittelbare und unterhaltsame Weise vermittelt.