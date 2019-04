Buchautor

Tess Sharpe

Tess Sharpe, geboren und aufgewachsen im ländlichen Norden Kaliforniens, studierte Theaterwissenschaft an der Southern Oregon University, bevor sie die Bühne für eine Laufbahn als professionelle Köchin aufgab. Zu dieser Zeit fing sie dann an eigene Kurzgeschichten zu schreiben, die erstmals in der Kurzgeschichten Anthologie "All Out" veröffentlicht wurden. Ihren Durchbruch schaffte die Autorin mit der feministischen Anthologie über Hexen, die unter dem Namen "Toll & Trouble" erschien. "River of Violence", das im amerikanischen Original "Barbed Wire Heart" hieß, ist ihr Romandebüt. Sharpe lebt mit ihren Hunden und Katzen in Kalifornien.