Buchautor

Teodor Ceric

Teodor Cerić ist ein Pseudonym von Marco Martella, 1962 in Rom geboren, Schriftsteller und Gartenhistoriker. Seit 2010 leitet er die Revue "Jardins", die sich dem Verhältnis des Menschen zur Natur widmet. Er ist zudem Mitglied des wissenschaftlichen Rates am Europäischen Institut für Gärten und Landschaftsräume. Als Autor hat er Werke zur Kunst und Geschichte des Gartenbaus veröffentlicht, die in mehrere Sprachen übersetzt und mit vielen Preisen ausgezeichnet worden sind. Marco Martella lebt in der Nähe von Paris.