Buchautor

Tabea Steiner

Tabea Steiner, geboren 1981 in Münsterlingen, ist eine Schweizer Literaturvermittlerin und Autorin. Sie ließ sich zur Grundschullehrerin ausbilden und studierte von 2004 bis 2016 Germanistik und Geschichte an der Universität Bern. Seit 2004 ist Steiner in der Literaturvermittlung tätig. Tabea Steiner lebt und arbeitet in Zürich.