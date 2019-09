Buchautor

Synke Köhler

Synke Köhler, geboren 1970 in Dresden, ist Diplompsychologin, Grafikerin, studierte an der Drehbuchwerkstatt München und am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. 2011 veröffentlichte sie den Lyrikband "Waldoffen" (Allitera Verlag) und 2016 Erzählungen unter dem Titel "Kameraübung" (Kremayr & Scheriau, Österreich). Synke Köhler lebt in Berlin-Friedrichshain, sie ist inzwischen selbst von Verdrängung bedroht und unfreiwillig zur Mietaktivistin avanciert.