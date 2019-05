Buchautor

Svein Nyhus

Svein Nyhus, geboren 1962 in Tonsberg, Norwegen, ist Kinderbuchillustator und -autor. Er studierte an der norwegischen Akademie für Handwerk- und Kunstindustrie. Er schuf zahlreiche Kinderbücher, unter anderem den New York Times-Bestseller "What Does the Fox Say?". Er lebt in Tjøme, Vestfold, mit seiner Frau Gro Dahle.