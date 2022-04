Buchautor

Susumu Katsumata

Susumu Katsumata, geboren 1943 in Kahoku, Japan, begann 1965 mit der Veröffentlichung von Comic-Strips in der Avantgarde-Zeitschrift "Garo". Er wechselte zwischen kurzen humoristischen Comic-Strips, mit denen er seinen Ruf begründete und persönlicheren Geschichten, in denen er das Leben von Bauern und Handwerkern in seiner Heimatregion schildert. Für "Roter Schnee" erhielt Susumu Katsumata 2006 den 35. Japanese Cartoonists Association Award Grand Prize.