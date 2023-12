Buchautor

Susan Glaspell

Susan Glaspell, geboren 1876 in Davenport, Iowa, studierte Philosophie an der Drake University und arbeitete als Reporterin für verschiedene Zeitungen in Des Moines. Ihre Kurzgeschichten erschienen u. a. im Harper's Magazine, ihr Debütroman, "The Glory of the Conquered" (1909) wurde von der Kritik gefeiert. Gemeinsam mit ihrem Mann gründete sie die Provincetown Players, für die sie zahlreiche Theaterstücke schrieb. 1931 erhielt sie den Pulitzer-Preis für ihr Theaterstück "Alison's House". Susan Glaspell starb 1948 in Provincetown.