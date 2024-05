Buchautor

Sue Goyette

Sue Goyette, 1964 in Sherbrooke, Quebec, Kanada, geboren, ist Lyrikerin, Romanautorin und unterrichtet Kreatives Schreiben an der Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia. In ihren Werken erkundet sie das individuelle und gesellschaftliche Verhältnis des Menschen zur ursprünglichen Wildheit der Ozeane, Wälder, Weiten und Prärien, die oft in Vergessenheit zu geraten scheint. Zahlreiche Auszeichnungen, u. a. Pat Lowther Award und Atlantic Peotry Prize. Für "Ozean" wurde ihr 2015 der Lieutenant Governor of Nova Scotia Masterworks Arts Award zugesprochen.