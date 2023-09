Buchautor

Stephanie Zloch

Stephanie Zloch, geboren 1975, Privatdozentin für Neuere und Neueste Geschichte und für Osteuropäische Geschichte an der TU Dresden. Zuvor leitete sie die Nachwuchsforschungsgruppe "Migration und Bildung in Deutschland seit 1945" am Leibniz-Institut für Bildungsmedien / Georg-Eckert-Institut in Braunschweig.