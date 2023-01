Buchautor

Stefan Rettich

Stefan Rettich, geboren 1968 in Ebingen/Zollernalbkreis, studierte Architektur an der Universität Karlsruhe und ist Gründungsmitglied von Karo architects sowie der Architektengruppe L21. Heute lehrt er als Professor für Städtebau am Institut für urbane Entwicklungen der Universität Kassel.