Simon Rowland Francis Price

Simon Rowland Francis Price, geboren 1954 in London, gestorben 2011 in Oxford, war ein britischer Althistoriker und Fellow der Lady Margaret Hall, University of Oxford. Price war ein international angesehener Spezialist für das hellenistische und römische Kleinasien sowie für die Geschichte der antiken griechischen und römischen Religionen, besonders für die Interaktion religiöser Traditionen in der Kaiserzeit (einschließlich Juden- und Christentum), für den Kaiserkult und andere Herrscherkulte.